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國際法院續審洛興雅種族滅絕案 緬軍政府失望

2022/7/24 14:31
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（中央社仰光23日綜合外電報導）緬甸軍政府今天表示，對聯合國最高法院決定受理少數族裔洛興雅穆斯林遭種族滅絕一案，軍政府表示失望。

位於海牙的國際法院（ICJ）昨天駁回緬甸所有反對意見，決定受理這起2019年由西非國家甘比亞提出的訴訟。

這個決定將允許法院開庭審理2017年佛教國家緬甸血腥鎮壓洛興雅人的指控。

緬甸外交部臉書聲明指出：「緬甸對初步反對意見遭駁回感到失望。」

聲明說，軍政府主張的反對意見在法律上有強烈依據，並指出一位法官在一個領域上有不同意見。

緬甸曾以多種理由主張國際法院對這個事務沒有管轄權，應在案件仍在初期階段時駁回此案。

5年前，在許許多多令人痛心的謀殺、性侵和縱火報導發布之際，數十萬洛興雅人逃離了緬甸。

人口主要為穆斯林的甘比亞提起訴訟，指控緬甸對洛興雅人的對待，違反1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）。

約85萬名洛興雅人至今仍生活在孟加拉的難民營。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110724

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