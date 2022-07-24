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菲律賓大學畢業式爆槍擊 3人死亡

2022/7/24 18:43
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（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）菲律賓官員表示，首都馬尼拉一所大學今天舉行畢業典禮時發生槍擊事件，造成3人死亡，看似是一起鎖定目標行刺案。

法新社報導，槍擊案發生在馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University），當時法學院學生和家人正抵達畢業典禮會場。

地方政府官員說，遇害的包括來自南部動盪不安省份巴西蘭（Basilan）的前任市長弗里蓋（Rose Furigay）和她的助理，還有一位大學保全人員。弗里蓋的女兒是畢業生，也遭到槍傷，警方說她情況穩定。

奎松市（Quezon City）警長麥迪納（Remus Medina）告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），犯嫌已遭警方拘留，正在接受偵訊。

根據「菲律賓星報」（The Philippine Star），槍擊事件導致雅典耀大學校園被封鎖，法學院畢業式因此中斷。

首席大法官格斯蒙多（Alexander Gesmundo）原定擔任儀式主講嘉賓，案發當下他正準備前往校園，最高法院發言人說已建議他折回。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110724

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