歐洲面臨殺人熱浪 太陽能板怕高溫發電恐不如預期

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多數太陽能板在攝氏25度進行測試，這是提供太陽能板發電的最佳條件，若高於攝氏25度，無論陽光有多明亮，太陽能板發電效能會開始下降。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社柏林25日綜合外電報導）歐洲新聞台報導，歐洲過去幾日皎陽似火，產生破紀錄的太陽能電量，照理說更多陽光應該產生較多電力，但與人們預期相反的是，當前熱浪實際上恐將阻礙太陽能板發電。

歐洲新聞台（Euronews）指出，德國大部分地區昨天面臨高溫警告，太陽能發電量打破紀錄。由於西歐將迎來許多國家前所未見的熱浪，預計未來幾天太陽能發電量將更高。

西歐恐面對一波「殺人」熱浪，太陽能發電增加堪稱塞翁失馬之福，但這波熱浪實際上會阻礙太陽能板發電。

與人們預期相反的是，天氣更熱和陽光更強不等於會產生更多能源，因為氣溫升高事實上會阻礙太陽能板收集能源。

太陽能板是藉由光電池吸收陽光，電池板吸納的光子經由撞擊，將電子從原子中釋放出來，在電池板的半導體內形成電路，進而產生電流。

多數太陽能板是在攝氏25度進行測試，這是最理想的溫度，提供太陽能板發電的最佳條件。但在高於攝氏25度情況下，無論陽光有多明亮，太陽能板發電效能會開始下降。

高溫導致太陽能板上的電子數量過度激發，而這些電子負責將太陽能轉換成電力，因此終將降低太陽能板產生的電壓及效能。

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西歐各地氣溫預計將紛超過攝氏40度，估計英國將面臨前所未見高溫，該國多數房屋沒有安裝冷氣。而在南歐許多地區，消防人員已開始對抗熱浪引發的熊熊大火。

據報導，在西歐氣溫持續攀升之際，未來幾日的晴天不必然會帶來更多創紀錄的太陽能發電量。人們尋求以冷氣保持涼爽，用電需求節節上升，但屬再生能源的太陽能可能無法滿足用電需求。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110725