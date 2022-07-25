法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

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法國政府將推出打擊能源浪費的法令規範，以後所有商店只要打開空調，就必須把門關上，違者可能遭到罰款。圖為巴黎市中心咖啡廳。（中央社檔案照片）

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國政府今天宣佈，將推出一系列打擊能源浪費的法令規範，以後所有商店只要打開空調，就必須把門關上，違者可能遭到罰款。

法新社報導，法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）接受RMC電台採訪時說，在開著空調的同時把門打開，會導致「耗能增加20%，這是一件很荒謬的事」。

此外，帕妮兒魯納歇還說明了一項針對照明招牌的使用規範。

帕妮兒魯納歇向星期日報（Le Journal du Dimanche）表示，法令會在幾天內公布：第一條是將擴大對照明廣告招牌的禁令，無論城市大小，凌晨1點到6點間都必須遵守相關規定，機場和車站則不在此列。

第二條，是禁止商店一邊開著門，一邊開著空調或暖氣。

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法國一些城市跟部分歐洲地區一樣，遭受了熱浪侵襲，40度高溫時有所聞，甚至引發嚴重的森林大火，不過出於對古蹟和環境的保護，法國在冷氣安裝上有較為嚴格的要求，政府也在7月通過相關條例，開始對某些違規使用空調的商店進行裁罰。

法國現在計畫將這項防止能源浪費的政策推廣到全國，罰款最高可達750歐元（2萬2895新臺幣），但表示法令正式上路前，會先加強店家的教育訓練。（實習編譯：周雨潔／核稿：陳政一）1110725