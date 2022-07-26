加密貨幣平台Coinbase涉不當交易 美證交會調查

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彭博報導，美國證券交易委員會正在調查加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc是否不當允許美國人交易本應註冊為「證券」的數位資產。（圖取自Coinbase Global Inc網頁coinbase.com）

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（中央社紐約25日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天報導，美國證券交易委員會（SEC）正在調查加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc是否不當允許美國人交易本應註冊為「證券」的數位資產。

Coinbase發言人在回覆路透社的電子郵件中表示，公司平台沒有上架證券。Coinbase的首席法律官葛瑞渥（Paul Grewal）說，希望和美國證交會合作釐清。

葛瑞渥說：「我們有信心，我們嚴格盡職的流程不會讓平台上出現證券。證交會也審查過這個流程。」

彭博引述兩名知情人士說法報導，自從Coinbase擴大平台上架的加密貨幣數量以來，證交會對Coinbase的審查就趨於嚴密。

證交會並未回覆路透社對於彭博報導的置評要求。此外，證交會上週指控一名Coinbase前產品經理和另外兩人涉及內線交易。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1110726