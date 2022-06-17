馬斯克推廣狗狗幣挨告 投資人求償7.7兆

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影片來源：Noah Harrison

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國一名狗狗幣投資人今天控告全球首富馬斯克（Elon Musk），以及他旗下的特斯拉公司（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX），並求償2580億美元（約新台幣7.7兆元）天價賠償金。

男子強生（Keith Johnson）表示，自己因投資加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）而蒙受損失，他還自稱是遭到「狗狗幣加密金字塔計畫」（Dogecoin Crypto Pyramid Scheme）詐騙的美國公民。

法新社報導，強生要求將他在紐約法院提出的訴訟歸類為集體訴訟，以代表自2019年以來因投資狗狗幣而蒙受損失的人們共同求償。

強生估計，自馬斯克開始推廣此虛擬貨幣以來，投資人已損失約860億美元。他希望馬斯克償還這筆款項，並支付至少雙倍賠償金。

狗狗幣於2013年問世。其創作者表示，這是對兩大網路現象的諷刺回應：比特幣等加密貨幣和柴犬迷因圖。

在其問世之後的大部分時間裡，狗狗幣的價格僅不到1美分。

不過，狗狗幣的價值於2021年初大幅上漲，去年5月更受到GameStop事件及馬斯克發表相關訊息影響，其價格上漲到0.73美元。

不過，時至今日，狗狗幣的價格只剩不到6美分。

強生表示，他認為狗狗幣因馬斯克的推廣而被「炒高價格、市值和交易量」，此後大幅下跌，讓投資人血本無歸。

強生也在訴訟案中點名電動車大廠特斯拉，因為該公司允許使用狗狗幣來購買部分衍生產品；馬斯克旗下的商業火箭公司SpaceX也被告上法院，因為SpaceX把它的1枚衛星以狗狗幣命名。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110617