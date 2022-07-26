更多編輯台推薦新聞：
圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
政治

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

日本第7波疫情肆虐 大阪沖繩等地再創單日新高

2022/7/26 18:18（7/26 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本正遭受第7波COVID-19，大阪府、沖繩縣等地26日確診病例數分別再創當地單日歷史新高。圖為23日大阪街頭。（共同社）
日本正遭受第7波COVID-19，大阪府、沖繩縣等地26日確診病例數分別再創當地單日歷史新高。圖為23日大阪街頭。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，大阪府、沖繩縣等地今天確診病例數分別再創當地單日歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增2萬5762例確診病例，再創疫情爆發以來當地單日新高紀錄。今天另新增12例死亡病例。

大阪府至今累計病例數126萬4320例，包括5277例死亡病例。

東京都今天新增3萬1593起確診病例，單日病例數比前一週（19日）多2萬餘例。日本經濟新聞自行統計，東京都至今累計病例數199萬5528例，包括4631例死亡。

愛知縣今天新增1萬5315例確診，創當地新高紀錄，也是首度單日逾1萬5000例。櫪木縣今天新增2297例確診，創當地歷史新高，至今累計病例數11萬5399例，包括288例死亡。

秋田縣今天新增1284例確診，創當地單日新高，也是疫情爆發至今首度單日逾千例，至今累計病例數4萬693例，包括77例死亡。

鹿兒島縣今天新增3149例確診，創當地單日新高，至今累計病例數13萬1140例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5622例確診，較前一週（19日）的2055例多3567例，再創當地歷史新高，至今累計病例33萬3128例。

沖繩縣目前專責病床使用率已高達85.3%，重症病床使用率也來到40.3%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增872.17人染疫，沖繩縣的這個數字高達1993.31人，連續123天高居日本各地之冠；福岡縣以1328.10人次之、大阪府以1320.49人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110726

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
延伸閱讀
日本首度單日增逾20萬例 官方指已進入與病毒共存階段日本疫情延燒 政府考慮縮短密切接觸者隔離期日本BA.5擴散 新變異株BA.2.75現蹤男子自印度返台檢出首例BA.2.75 無社區傳播風險
COVID-19
解決燃料短缺 斯里蘭卡徵求外企進口販售油品日本巴士電車駕駛等相繼染疫 衝擊部分地區交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國單日確診近10萬 新增社區感染近5成是BA.5