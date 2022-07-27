親俄部隊稱攻下烏克蘭第2大電廠 未獲證實

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭第2大發電廠的現況不明，俄羅斯支持的軍隊宣稱已將電廠毫髮無損地占領，但烏克蘭當局並未證實，只表示，戰鬥還在附近進行中。

路透社報導，這座蘇聯時期興建的烏格列戈爾斯克（Vuhlehirsk）燃煤電廠位於烏克蘭東部，若經證實已遭占領，將是俄羅斯自稱「特別軍事行動」3個多禮拜以來的第一項戰略斬獲。

俄軍和俄國支持的部隊自7月初攻下烏東利西昌斯克市（Lysychansk）以來，一直難以在地面戰事獲得實質進展。

社群媒體上張貼的未經查證影片似乎顯示，俄國民間軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）的傭兵在烏格列戈爾斯克電廠前擺姿勢。某些俄國國營媒體各自引述俄國所支持地方官員的話報導，這座電廠已遭攻占。

電廠前的一名傭兵將手錶對著鏡頭，顯示當地時間是10時1分，日期是7月26日。

路透社目前無法證實影片真偽，或電廠是否已易手。

烏克蘭並未證實電廠已遭俄軍攻占，只表示，在電廠附近的2個地區，「戰事」還在進行中。

烏克蘭25日曾表示，「敵軍」在電廠附近一帶有斬獲。

英國軍情機構今天表示，瓦格那集團在烏東頓巴斯地區（Donbas）這座電廠四周和附近新盧甘斯克村（Novoluhanske）可能已獲得戰術上成功推進。

頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特鎮（Bakhmut）當局表示，俄軍攻擊了鎮上一家旅館，已證實造成1死4傷。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110727