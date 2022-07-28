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菲律賓北部規模7地震5死上百傷 數百起餘震居民難安眠

2022/7/28 14:41（7/28 14:59 更新）
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圖為27日地震發生時，一輛行駛中的車輛遇上山區巨石崩落。（美聯社）
圖為27日地震發生時，一輛行駛中的車輛遇上山區巨石崩落。（美聯社）
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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）菲律賓北部昨天發生規模7強震，當地人士今天表示已出現數百起餘震，焦慮的居民露宿在外。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則飛往災區勘災。

法新社報導，有關當局說，艾布拉省（Abra）昨天上午發生強震後，已知有5人喪生，150多人受傷。

這起強震波及山區，引發山崩、建築物倒塌，數百公里外首都馬尼拉的高樓大廈也在搖晃。

艾布拉省首府邦貴（Bangued）一名餐廳老闆說：「昨天過後，幾乎每15、20分鐘就發生餘震。許多人昨夜睡在外面，幾乎每個家庭都是如此。」

▲菲律賓媒體ABS-CBN報導，艾布拉省首府邦貴居民在強震後睡在戶外臨時搭建的地方。

當地地震機構說，地震過後測得800多起餘震，包括24起強到有感的餘震。

聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的維甘市（Vigan City）是南伊羅科斯省（Ilocos Sur）觀光勝地，當地在西班牙殖民時期建造的數百年歷史建築因地震受損。

省長辛松（Jeremias Singson）表示，省內460棟建築物受影響，包括班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）有部分崩塌。

辛松說：「我們的觀光業和小店家真的受到影響。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110728

▲知名景點Bantay bell tower崩壞
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