土耳其熱浪發威 10省氣溫飆破40度

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土耳其國家氣象局示警，27日至本週末期間，當地共計10省的氣溫將飆破攝氏40度。圖為伊斯坦堡配送桶裝水人員。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月28日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）土耳其熱浪來襲，這週若干地點氣溫高於季節常態，其中10個省份的氣溫將飆破攝氏40度。專家建議住在高溫省份的民眾，尤其是高齡、兒童及慢性病患者，留意上午11時至下午4時的中暑風險。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其西部、南部愛琴海（Aegean）及地中海地區的酷熱天氣，將影響內陸安納托利亞及東部城市。

土耳其國家氣象局（Turkish State Meteorological Service）預測，27日至本週末期間，10省的氣溫將飆破攝氏40度。東南地區，尤其是已經相當炙熱的地點，氣溫將再升高4至6度。

例如到31日前，以酷夏聞名的尚勒烏爾法（Sanliurfa）氣溫將在40至43度之間，鄰省迪亞巴克爾（Diyarbakir）則落在40至42度間。

西部的愛丁（Aydin）及丹尼茲利（Denizli）、南部的卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、卡利斯（Kilis）、加濟安泰普（Gaziantep）及東南部的錫爾特（Siirt）、巴特曼（Batman）及阿德亞曼（Adiyaman）氣溫料將超過40度。

多數沿海城市的民眾赴海灘消暑，內陸地區居民則前往湖泊甚至噴泉等地，盼遠離令人窒息的高溫。

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除了民眾，動物同樣受到高溫影響，土耳其南部麥新（Mersin）動物園為動物提供「岩盤」蔬果，並每天灑水兩次降溫。工作人員也為熊、猴子等動物奉上含西瓜、蘋果、柳橙、草莓、香蕉及葡萄的消暑冰品。

麥新動物園獸醫謝內爾（Onur Can Şener）昨天對國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，氣溫升高時，動物會感到「壓力」，往往也吃得更少，因此他們試著提供水果冰、常常幫動物洗澡、灑水等，以預防這種情況。（編輯：韋樞）1110728