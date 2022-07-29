聯準會升息料放緩 比特幣重返2萬4000美元高位
2022/7/29 22:02
（中央社紐約29日綜合外電報導）全球市值最大加密貨幣比特幣今天站上2萬4000美元，重返6週前價位，價格持續追隨股市走揚，眼看將創去年以來最佳單月表現，因美國升息步伐料放緩，促使全球市場風險胃納復甦。
美國財經媒體CNBC報導，根據來自CoinDesk的數據，比特幣價格在美東時間今天上午2時30分觸及2萬4412美元，是6週多以來最高點；到了上午6時32分漲幅雖吐回一些，但仍守住2萬4000美元關卡。
彭博（Bloomberg News）報導，比特幣價格本月以來已勁揚28%，另個主要加密貨幣以太幣的漲幅更高達72%，雙雙可望寫下2021年以來最佳單月表現。
比特幣最近一波上攻，始於美國聯邦準備理事會（Fed）27日將利率調升3碼，但示意未來升息速度可能放緩。美國股市應聲衝高。
由於美國經濟成長速度下滑，正使得投資人看好聯準會的升息行動將在今年底結束，而在明年轉為降息，這將為投機資產創造更有利的流動性環境。（譯者：張正芊）1110729
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美經濟萎縮強化升息放緩預期 亞股走勢分歧