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聯準會升息料放緩 比特幣重返2萬4000美元高位

2022/7/29 22:02
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（中央社紐約29日綜合外電報導）全球市值最大加密貨幣比特幣今天站上2萬4000美元，重返6週前價位，價格持續追隨股市走揚，眼看將創去年以來最佳單月表現，因美國升息步伐料放緩，促使全球市場風險胃納復甦。

美國財經媒體CNBC報導，根據來自CoinDesk的數據，比特幣價格在美東時間今天上午2時30分觸及2萬4412美元，是6週多以來最高點；到了上午6時32分漲幅雖吐回一些，但仍守住2萬4000美元關卡。

彭博（Bloomberg News）報導，比特幣價格本月以來已勁揚28%，另個主要加密貨幣以太幣的漲幅更高達72%，雙雙可望寫下2021年以來最佳單月表現。

比特幣最近一波上攻，始於美國聯邦準備理事會（Fed）27日將利率調升3碼，但示意未來升息速度可能放緩。美國股市應聲衝高。

由於美國經濟成長速度下滑，正使得投資人看好聯準會的升息行動將在今年底結束，而在明年轉為降息，這將為投機資產創造更有利的流動性環境。（譯者：張正芊）1110729

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