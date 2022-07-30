更多編輯台推薦新聞：
大稻埕煙火秀晚間登場 交管措施看這裡
地方

大稻埕煙火秀晚間登場 交管措施看這裡

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美俄外長通話談釋囚 布林肯：雙方坦率交流

2022/7/30 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國與俄羅斯外長今天展開俄烏戰爭以來的首度通話，美國國務卿布林肯在電話中促俄方釋放2名美國人，稱他與俄羅斯外長拉夫羅夫進行「坦率」且直接的交流。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）數週前還不願與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接觸，如今則主動與他通話，施壓俄羅斯接受美國的釋囚提議。

美國總統拜登面臨與日俱增的公眾壓力，讓因攜帶大麻油遭囚的美國女籃球星格林納（Brittney Griner）及遭控從事間諜活動遭監禁的退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）能夠回家。惠蘭否認從事情蒐活動。

布林肯告訴媒體：「我們的對話坦率而直接。我勸克里姆林宮接受我們的重大提議，釋放惠蘭和格林納。」

布林肯拒絕描述拉夫羅夫的反應，說道：「我無法給你我認為可能性多寡的評估，但重要的是他直接從我這裡聽到這項提議。」

據路透社消息，一名美國官員匿名表示，這通電話持續了約25分鐘，「沒有爭論，而且很務實」。

拉夫羅夫向布林肯提議雙方在換囚議題上回到靜默外交。

俄羅斯外交部聲明說：「關於可能交換遭監禁的俄羅斯人和美國公民一事，俄方強烈建議恢復以專業方法處理此事，並透過『靜默外交』，而非拋出推測性訊息。」

俄國外交部還說，拉夫羅夫也譴責美軍及北大西洋公約組織（NATO）供應價值數以十億計美元武器給烏克蘭，說此舉「只會延長基輔政權的痛苦，擴大衝突並讓受害者變得更多」。

美國數週前默默地向俄羅斯提出換囚提議，據稱願意以遭定罪的俄國軍火販子布特（Viktor Bout）換回這兩名美國人，兩國今年4月也有類似的換囚行動。

布林肯說，他也針對要求俄國遵守由土耳其斡旋將糧食從烏克蘭運出的提議，及據稱莫斯科當局打算吞併俄軍占領的更多烏克蘭地區一事向拉夫羅夫施壓。

布林肯表示，他告訴拉夫羅夫，世界不會承認俄羅斯的吞併行為。

布林肯說：「非常重要的是，俄羅斯人直接從我們這裡聽到，這（吞併）將不會被接受，且不僅不會被接受，若俄羅斯一意孤行，將招致額外重大損失。」

布林肯指出，俄羅斯正在籌辦「假公投」，試圖「謊稱烏克蘭這些地區的民眾用某種方式尋求成為俄羅斯的一部分」。

他還說，這些公投會是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「盡可能攫取烏克蘭領土」的目標一環。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110730

布林肯
布林肯重申美政策不變 反對片面改變台海現狀 爭取釋放遭囚美國人 布林肯將與俄羅斯外長對談
拉夫羅夫
拉夫羅夫密集出訪 歐俄外交戰打到非洲 俄控92烏軍違反人道罪 海馬士助烏摧毀俄50彈藥庫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族