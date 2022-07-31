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民主剛果東部戰亂 聯合國：數千兒童逃離家園

2022/7/31 08:34（7/31 09:06 更新）
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聯合國兒童基金會30日表示，民主剛果東部有數千名兒童不得不逃離家園，以躲避維安部隊與叛軍組織「3月23日運動」（M23）的戰火。（圖取自聯合國兒童基金會網頁unicef.org）
聯合國兒童基金會30日表示，民主剛果東部有數千名兒童不得不逃離家園，以躲避維安部隊與叛軍組織「3月23日運動」（M23）的戰火。（圖取自聯合國兒童基金會網頁unicef.org）
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（中央社民主剛果首都金夏沙30日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，民主剛果東部有數千名兒童不得不逃離家園，以躲避維安部隊與叛軍組織「3月23日運動」（M23）的戰火。

法新社引述UNICEF聲明報導，3月以來，「超過19萬人被迫逃離他們位在魯丘魯（Rutshuru）與尼拉貢戈（Nyiragongo）地區的村莊，其中半數為兒童」。

UNICEF民主剛果代表雷提（Grant Leaity）在造訪位在北基伍省（Nord-Kivu）的魯丘魯之後，今天說：「數千民孩童身處風險之中，有著極其有限的管道來取得度過這場危機所需的基本社會服務。」

雷提不久前造訪魯丘魯地區並會見流離失所的民眾。他表示，由於民眾不敢返回家園，情況恐要持續一陣子。

而同在北基伍省的卡倫蓋拉（Kalengera），流離失所的人數已是現有人口的一倍以上。UNICEF說：「流離失所家庭與接待家庭急需糧食、居家用品、健康及飲水協助、衛生和盥洗設備等。」

M23現蹤使得魯丘魯近幾個月暴力再起，這支叛軍組織這段時間持續與民主剛果政府軍交戰。

M23是一支由前圖西族（Tutsi）主導的叛亂組織，雖於2013年遭擊潰，但去年底又操戈攻擊政府軍和聯合國維和人員，並拿下多個地區的控制權。

民主剛果政府指控盧安達支持這支叛亂組織；盧安達否認這項指控。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110731

UNICEF
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