紐西蘭總理：中國雖日益獨斷 兩國仍有共同利益

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（中央社威靈頓1日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，即使「中國在追求自身利益上變得日益獨斷」，兩國仍有能夠、且應合作的共同利益。

路透社報導，紐西蘭近來在有關安全及北京在南太平洋影響力與日俱增的議題上，語氣轉趨強硬，部份原因是中國和索羅門群島（Solomon Islands）在今年稍早簽署一項安全協定，但與此同時，紐西蘭在貿易上仍依賴中國。

阿爾登在奧克蘭（Auckland）舉行的中國商務峰會（China Business Summit）發表演說時表示，雖然有些領域對紐西蘭很重要，且與中國抱持不同觀點，紐西蘭仍願意進行接觸。

阿爾登說：「反映紐西蘭利益與價值觀的方法與成果，我們將予以倡導；與紐西蘭利益與價值觀相左的議題，我們也會表明意見。」

她說：「不應用彼此的差異去定義雙方，但我們不能忽略這些歧見。」

紐西蘭持續對有關中國經濟脅迫、侵犯人權，尤其是對待新疆維吾爾人和香港民主人士的方式，最近還對太平洋的潛在軍事化表示關切，也多次參與關切這些議題的聯合聲明。

阿爾登補充說，處理兩國關係的分歧不會永遠都是輕而易舉的，也「沒有任何保證」。

但她也提到，期待進行面對面的部長級訪問，並計劃在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施允許的情況下，率領一支商業代表團前往中國，兩國外長也可能相互進行訪問。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110801