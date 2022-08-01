更多編輯台推薦新聞：
Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
股匯雙跌 新台幣盤中觸及30元大關
首頁 / 國際

紐西蘭總理：中國雖日益獨斷 兩國仍有共同利益

2022/8/1 08:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓1日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，即使「中國在追求自身利益上變得日益獨斷」，兩國仍有能夠、且應合作的共同利益。

路透社報導，紐西蘭近來在有關安全及北京在南太平洋影響力與日俱增的議題上，語氣轉趨強硬，部份原因是中國和索羅門群島（Solomon Islands）在今年稍早簽署一項安全協定，但與此同時，紐西蘭在貿易上仍依賴中國。

阿爾登在奧克蘭（Auckland）舉行的中國商務峰會（China Business Summit）發表演說時表示，雖然有些領域對紐西蘭很重要，且與中國抱持不同觀點，紐西蘭仍願意進行接觸。

阿爾登說：「反映紐西蘭利益與價值觀的方法與成果，我們將予以倡導；與紐西蘭利益與價值觀相左的議題，我們也會表明意見。」

她說：「不應用彼此的差異去定義雙方，但我們不能忽略這些歧見。」

紐西蘭持續對有關中國經濟脅迫、侵犯人權，尤其是對待新疆維吾爾人和香港民主人士的方式，最近還對太平洋的潛在軍事化表示關切，也多次參與關切這些議題的聯合聲明。

阿爾登補充說，處理兩國關係的分歧不會永遠都是輕而易舉的，也「沒有任何保證」。

但她也提到，期待進行面對面的部長級訪問，並計劃在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施允許的情況下，率領一支商業代表團前往中國，兩國外長也可能相互進行訪問。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110801

阿爾登
印尼爆口蹄疫 澳紐畜牧業遭嚴重威脅加強邊境管制 紐西蘭總理稱聯合國安理會失靈 批俄國道德破產
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族