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紐西蘭全面開放邊境 盼刺激教育及觀光產業

2022/8/1 13:14
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（中央社威靈頓1日綜合外電報導）紐西蘭2020年3月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情宣布鎖國以來，今天首次向國際旅客全面開放邊境，盼將刺激全國的教育及觀光產業。

路透社報導，紐西蘭今年2月首先開始向國民開放邊境，並逐漸放寬入境限制。

昨晚重啟邊境的程序結束後，需要簽證及持有學生簽證的旅客現已獲准返回紐西蘭。紐國現也允許郵輪及外國休閒遊艇停泊國內港口。

大多數入境紐西蘭的旅客仍須出示接種COVID-19疫苗證明，並在入境後接受2次抗原快篩測試，但無須進行隔離。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在奧克蘭舉辦的中國商務峰會（China Business Summit）發表演說時表示，開放邊境的最後階段是重大的時刻。

她說：「這是我方自2月以來循序漸進且謹慎的過程，我們與世界上其他國家一同繼續因應這場活躍全球的疫情，同時也保護我們的國民安全。」

國際學生是紐西蘭經濟的重要貢獻來源，教育機構期待重啟邊境將再次促進全國各級學校發展。

紐西蘭觀光部長奈許（Stuart Nash）表示，重新到來的郵輪也將刺激地方產業發展。

他說：「多數郵輪是在較溫暖的10月至4月來訪，總的來說夏季是我們的旅遊旺季。這意味著觀光業將會蒸蒸日上。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：盧映孜）1110801

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