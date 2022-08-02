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耶魯大學研究：制裁對俄羅斯經濟造成巨大傷害

2022/8/2 18:34
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據耶魯大學企管專家及經濟學家的最新報告，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際制裁行動和跨國企業退出浪潮已對俄國經濟造成嚴重傷害。

法新社報導，根據7月下旬發布的報告，儘管莫斯科可藉著銷售高價能源賺取數十億美元，但多數未公開數據顯示，自2月24日入侵烏國以來，俄羅斯許多國內經濟活動皆已陷入停滯。

耶魯大學管理學院（Yale School of Management）發布的報告稱：「我們對俄羅斯的經濟全面分析結果不僅強而有力且無可辯駁：國際制裁和商業撤出不僅發揮了效果，還在各個層面徹底削弱了俄羅斯經濟。」

該份長達118頁的報告指出，「俄羅斯國內生產活動已完全停滯，目前也沒有能力取代流失的業務、產品和人才。」

上述報告由耶魯大學領導學院（Yale Chief Executive Leadership Institute）院長宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）和該院經濟學家與企業管理專家共同編寫。

由於莫斯科已停止或減少發布官方經濟統計數據（包括關鍵貿易資料），宋能菲爾德的團隊利用企業、銀行、顧問公司、俄羅斯貿易夥伴和其他各方持有的資訊來勾勒俄國總體經濟表現。

研究團隊認為，即使俄國能透過天然氣和石油出口賺取更多外匯，但仍難以抵銷西方制裁的影響。

而且，研究團隊相信，俄國仰賴歐洲購買其83%的出口能源，導致莫斯科面臨更大的中期威脅。

他們指出，實際上，「俄羅斯對歐洲的依賴程度遠高於歐洲對俄國的依賴程度。」（譯者：施施/核稿：陳正健）1110802

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