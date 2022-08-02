印度於2年期間 驅逐百餘名中國公民

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度內政部官員表示，在2019年至2021年間，有117名逾期居留或涉及不法行為的中國籍公民遭到驅逐，另有超過700名中國籍公民被列入黑名單，禁止入境。

印度國會議員最近詢問有多少中國人在印度非法居留或是簽證逾期，以及印度政府如何處理這些案例，印度內政部政務次長拉伊（Nityanand Rai）今天提出書面答覆。

根據拉伊的資料，2019年至2021年間，有117名中國人因簽證過期或是涉及不法行為而被驅逐、726名中國人被列入黑名單。

另有81名中國人被發送「離境通知」，意味著他們可能從事與簽證目的不符的活動，如果無法提出令印度外國人登記事務局（FRRO）滿意的說法，即使簽證期限仍然有效，還是得離開印度。

拉伊說，政府對入境的外國人都留有紀錄，因不熟悉法令或因醫療緊急狀況等特殊因素而導致簽證過期者，印度政府通常會在罰錢後准予出境，或是延長簽證效期。

他補充，如果逾期居留是蓄意為之，印度政府將依「1946年外國人法」（Foreigners Act 1946）處理。

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根據印度媒體報導，國會議員之所以就被驅逐中國人的人數提出詢問，是因為過去兩個月期間，光是在首都德里周邊的幾個衛星城市，就有超過30名中國人因逾期居留或是違反印度法律而被逮捕。

7月初，印度執法局以調查是否涉及洗錢活動為由，同步在全國40多個地點搜索了多家與中國手機大廠Vivo相關的廠商與公司，有多人被扣留，包括台灣幹部在內。（編輯：黃自強）1110802