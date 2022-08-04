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英外相批中激烈回應裴洛西訪台 外委會成員籲挺台

2022/8/4 04:14
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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）美國眾議院議長裴洛西2至3日訪問台灣，中共文攻武嚇並宣布4日起在台灣周邊多處實施軍演。英國外交大臣特拉斯對中國的激烈回應表示不贊同，並呼籲中方緩和衝突情勢。

國會外交委員會成員、國會議員組織「中國研究小組」（CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）接受中央社採訪時說，英國應致力支持像台灣這樣的自由民主政體及其與世界互動的權利。

裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間3日傍晚率國會訪問團搭乘行政專機離開台灣，結束在台近19小時訪問，轉往下一站韓國。這是時隔25年，美國現任眾議長再度訪台，北京強烈不滿。

共軍宣布4日中午起在台灣周邊6處海域實施含實彈射擊的軍事演習。軍演前夕，共計27架共軍戰機侵擾台灣的防空識別區（ADIZ），其中22架逾越台灣海峽中線。

國防部指出，共軍部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，且形同海空封鎖台灣，嚴重侵害主權，有威脅台灣重要港口與都會區企圖。

正角逐執政保守黨黨魁暨首相大位的特拉斯（Liz Truss）今天在競選活動空檔接受媒體採訪時說，她不支持中方激烈的言詞回應，指出裴洛西的訪台行程「完全合情合理」。

包括英國在內的七大工業國集團（G7）成員國外交部長及歐盟外交與安全政策高級代表今天發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及各國對台海和平穩定的承諾。聲明強調，以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

凱恩斯向中央社表示，局勢升溫不等同於「第4次台海危機」爆發，但英國確實必須瞭解中共對台灣的企圖，並關注中方的報復措施。

第3次台海危機發生於1996年，又稱為台海飛彈危機，北京當時不滿時任故總統李登輝訪問美國，打破台灣領導人訪美慣例。

凱恩斯強調，英國應致力支持台灣與世界互動的權利。她也證實外委會今年稍晚可望訪台。

她稍早接受英國廣播公司廣播四台（BBC Radio 4）採訪時並提到，中方本可淡化裴洛西訪台的重要性，卻選擇借題發揮畫紅線，這顯示面對即將於秋天舉行的中國共產黨第20次全國代表大會，亟欲尋求第3任期的中國國家主席習近平有多焦慮。（編輯：陳正健）1110804

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