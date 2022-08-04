裴洛西訪台 日本警戒事態發展並促中方自制

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（中央社東京4日綜合外電報導）面對美中關係因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而升高緊張，日本政府一方面對難以預測事態發展持續警戒，一方面也針對中國宣布的軍事演習敦促中方自制。

日本時事通信社報導，中國軍方宣布將在包含日本專屬經濟區（EEZ）的台灣周邊海空域展開實彈軍事演習，讓外界憂慮美中可能因意見相左引發「突發性衝突」。

日本內閣官房長官松野博一昨天在記者會上說，「對中國宣布連串軍事活動有所憂慮」，敦促中方自制，並重申日本政府「期待透過對話和平解決台灣問題」的立場。

松野今天在記者會上又進一步表示，中國軍演可能損害包括日本在內的地區和平與穩定，「已對中國方面表明重大憂慮」。

他說，在日本近海設定軍事演習區域，假設進行實彈演習的話，將影響日本及日本國民的安全保障，「（對此）存有重大憂慮」。

裴洛西2日晚間搭乘美軍專機抵達台灣，引發中國強烈反彈。中國預告將從今天中午起在台灣周邊6處海空域進行「實彈射擊訓練」。

軍演地點包括位處台灣東側的日本EEZ在內，相較1995年至1996年台海危機時中國發射飛彈落點，要來得更靠近日本。

多數看法認為，中國這次採取強硬姿態是做給國內看，因為秋天將舉行決定中國領導人習近平是否進入第3任期的中國共產黨第20次全國代表大會，日本政府相關人士研判，「中國能管理目前的狀況」。

不過，由於美中雙方都在台灣近海部署艦艇，一名日本自民黨國防領域的議員示警說，緊張情勢不斷發生，離真正的衝突就愈近。

日本首相岸田文雄昨天上午在首相官邸與美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）會談約30分鐘，就裴洛西訪日進行商議。

日本外務省相關人士說，裴洛西將於今天訪日，預定5日跟岸田會面。預料裴洛西與岸田將針對台灣情勢及美中關係交換意見。

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日本政府對裴洛西訪台本身抱持「無法置評」的態度，研判可能是一旦表態支持的話，中國也將把譴責矛頭對準日本。岸田身旁人士強調，「最好是不要涉入」。

但日本執政黨自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久昨天說，「日美沒有不跟台灣合作的選項，在裴洛西訪台方面表達團結合作很重要」。如果像這樣的聲音持續增強的話，可能會讓岸田立場有所為難。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110804