俄若偽公投真併吞 澤倫斯基：將關起談判大門

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，若俄羅斯在其占領的烏國地區舉辦詢問民眾是否同意當地併入俄國的公投，那烏方及其盟國與俄方之間就沒什麼好談的了。

路透社報導，自俄羅斯對鄰國烏克蘭發動它所謂的「特殊軍事行動」以來，俄軍和其分離派盟友如今占領了烏國東部頓巴斯地區（Donbas）和南部地區大片領土，而這兩地的官員都提出了舉辦公投的可能性。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在晚間例行談話影片表示，烏克蘭堅守立場，絕不將領土讓給俄羅斯。

澤倫斯基說：「我國立場一如往常，我們不會放棄任何屬於我們的東西。」

「如果俄羅斯持續朝舉辦偽公投的方向前進，他們就是自己關上了與烏克蘭、與自由世界對話的大門。顯而易見的是，俄國遲早會需要這樣的機會。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭之後，俄烏的官員不久就進行了數輪的會談。

但自3月底以來就幾無進展，也沒有召開任何會議，雙方互指是對方停止接觸。

俄軍控制了烏克蘭南部赫松（Kherson）的大部分地區，掌控當地的官員提到，可以在未來數週或數月舉辦加入俄國的公投。

而烏東頓巴斯地區內的盧甘斯克（Luhansk）這幾個星期幾乎完全受俄控制，當地首長日前也表示，俄羅斯正在為新占領區準備新的公投，並提供當地居民參與公投的權利。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110808