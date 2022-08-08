俄烏酣戰 聯合國秘書長：打核電不啻自殺

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（中央社東京8日綜合外電報導）烏克蘭南部札波羅熱核電廠附近遭砲擊。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，任何對核電廠的攻擊都是自取滅亡。

歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠近日遭砲擊，俄烏互控對方所為；當地在俄羅斯2月底入侵烏克蘭不久後旋即淪入俄方手中。

5日核電廠附近的戰事讓聯合國轄下的國際原子能總署（IAEA）憂心，並警告恐導致「貨真價實的核災風險」。

在日本東京的記者會上，古特瑞斯譴責這類攻擊，但未說哪一方該為此負責。

他說：「我們支持國際原子能總署為創造電廠穩定環境所作的努力。任何對核電廠的攻擊都是自取滅亡，我希望這樣的攻擊能停止，與此同時，我也盼國際原子能總署能進入札波羅熱核電廠。」

古特瑞斯週末才剛抵達日本廣島，為廣島原爆77週年發表演說。他6日在廣島警告「人類正在玩一把已上膛的槍」，因為從烏克蘭到中東、朝鮮半島，核災可能在全球擴散。

此外古特瑞斯今天也被問及中國在台灣周邊大規模軍演以報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事。他說聯合國將「遵守聯合國大會決議，即所謂一中政策」。

古特瑞斯說：「我們都希望聯大決議能與和平環境相映」，呼籲以平常心看待與克制，促成極其重要的降溫緊張。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）11108008