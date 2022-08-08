韓擬參與晶片聯盟磋商 尹錫悅：依國家利益評估

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）美國計劃邀請台灣、日本、韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），韓國外交部傳出已表達參與預備磋商的意願，總統尹錫悅今天說，相關部會正基於國家利益進行整體評估。

結束假期返回工作崗位的尹錫悅今天在上班途中接受媒體訪問，表示「不必太過擔心」，相關部會仔細研議後將基於韓國國家利益做出決定，說明目前仍在研究討論階段。

先前媒體報導，美國政府希望韓方在8月底前做出決定，但相關部會官員澄清並無時限；根據韓聯社等韓媒報導，晶片四方聯盟預備磋商會議將於9月初舉行，韓國外交部已表達參與意願，將依會議內容決定是否正式加入。

韓國外交部官員對中央社表示，美方目前只提出尖端半導體生態系4強在穩定國際供應鏈上合作，主要合作領域包括人才育成、研發合作、供應鏈多邊化等，尚無其他具體方案，當局還在進行綜合考量。

美國邀請台灣、日本及韓國共組晶片聯盟，外界預期將藉此訂定尖端半導體產業相關規範，並藉此牽制中國技術發展，也讓韓國政府陷入兩難境地，一方面希望保有在半導體上的領先優勢，另一方面擔心與中方關係因此惡化、失去重要生產基地與市場。

報導說，考慮晶片聯盟的政治敏感性，韓方可能不會派出部長級官員、而是由事務官參與磋商；除確認聯盟合作方向及名稱等，可能也會藉此強調「不排除特定國家」的合作方針。

去年參選總統時特別強調韓國尖端技術領先優勢的國民力量國會議員安哲秀，之前也在臉書（Facebook）上指出，「對於拒絕加入Chip 4對國家利益帶來的損失，我們必須冷靜客觀地考慮是否承擔得起」，並表示若未找出「可以同時滿足美國及中國的奇蹟解法」，得尋找可以在美國要求下得到最大利益，同時將副作用降至最低的對策。

韓國相關專家多認為，加入Chip 4已是不可避免的選擇，政府應專注於如何「安撫中國」。韓國半導體顯示器技術學會長、漢陽大學融合電子工學系教授朴在勤說，「要讓中國知道，是因為台灣先加入Chip 4，韓國不得已才加入」，而非韓國「主動」加入。

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他也說，即使加入Chip 4，也必須確保之後韓國在中國設立的工廠能穩定進口美國及日本的半導體裝備、原料，維持穩定生產，避免受到美國政府對中國業者的管制影響。

至於三星、SK海力士等韓國半導體大廠，目前都尚未公開談及Chip 4相關議題。業界人士表示，三星及SK海力士在中國都有設廠，若加入Chip 4可能引起中國反制報復，預期在具體內容公布前都會持謹慎觀察的態度。（編輯：郭中翰）1110808