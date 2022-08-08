裴洛西訪台 星前外長：當晚美中已做好交戰準備

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（中央社台北8日電）前新加坡外長楊榮文3日形容，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是美中「精心策畫的緊張關係」；他還說，裴洛西當晚飛入台灣的時候，美中已「做好交戰準備」。

據港媒香港01與新加坡聯合早報報導，楊榮文3日在一場投資論壇上，作上述表示。

楊榮文指出，裴洛西2日晚間搭乘專機抵達台灣時，美國與中國當時已經做好開戰的準備。「毫無疑問，當裴洛西飛到台灣時，美國印太司令部已完全做好迎戰準備，中國也是。但沒有一方希望開戰，所以他們控制住了（局勢）」。

楊榮文表示，對美國來說，最好是今晚打起來，因為如果1年後打，中國將會比現在更強，如果10年後才打，中國會更強。

楊榮文也說，「美國處理得很小心」，這是挑釁之舉，但美方處理得很小心，所以沒人可以指控美國越位。

這次裴洛西訪台後，共軍在台灣周邊進行大規模軍演。楊榮文表示，美中雙方都在軍演中蒐集情報，以了解對方會如何因應危機。

他分析，北京此前一定仔細研究過美國及西方在烏克蘭中的反應，觀察俄羅斯的資產如何被沒收、如何執行制裁，「中國知道，如果發生戰爭，將面對同樣、甚至更強烈的對抗與制裁」；而美方也在觀察共軍在此次軍演中的部署。

楊榮文強調，雙方都在蒐集情報，思考下一步棋能怎麼走。

楊榮文認為，裴洛西此行為各界設定了新方向，也開啟了新篇章，預期未來美中關係將在「冷戰」與「冷和平」間擺盪。

他說，將裴洛西訪台的事態升級，不符合中國大陸的利益。「希望不出現熱戰，但一定會時常出現令人焦慮的時刻」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110808