迎晶片法案 美光宣布投資1兆2000億元在美生產

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署「晶片法案」之前，美國半導體大廠美光科技公司宣布，公司計畫在2030年前投資400億美元（約新台幣1兆2000億元）於國內生產晶片。

法新社報導，美光科技公司（Micron Technology Inc.）表示，公司預期在2020年代下半開始在國內生產晶片，隨著記憶體需求成長，這項大規模投資將確保美國國家安全及供應鏈彈性。

美光還指出，公司預期將在美國創造多達4萬個新就業機會。美光在美國擴大投資計畫的進一步細節將在「未來幾週」公布。

拜登今天於白宮簽署「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也有出席。預計美光將利用這項法案提供的補貼和稅收抵免。

梅羅特拉稱這項立法是「鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110809