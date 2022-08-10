美兩黨議員提法案 替阿富汗人成為永久公民開路

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國兩名國會議員今天宣布在兩院推出一項跨黨派法案，旨在為成千上萬撤離到美國、處於暫時移民身分的阿富汗人，建立一條成為美國公民的路徑。

路透社報導，這項法案同時也擴大「特殊移民簽證」（Special Immigration Visas，SIV）的申請資格，除了原本提供給為美國政府工作的阿富汗人外，擴及與美軍一同作戰的突擊隊員和空軍人員，以及在特別反恐部隊服務的女性。

2021年8月31日最後一批美軍倉皇撤離，為近20年的阿富汗任務劃下句點，在塔利班（Taliban）重新掌權後，也正式終結這場美國史上歷時最長的戰爭。

眾院法案共同發起人－民主黨籍議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）與共和黨籍的梅傑（Peter Meijer）在聲明中表示：「我們必須信守承諾，提供安全、合法的避難所，給那些曾願意冒著生命危險去支持美國在阿富汗任務的人。」

另一方面，包括共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在內等3名共和黨議員也加入多數民主黨人，在兩黨勢均力敵的參院，推出與「阿富汗調整法案」（Afghanistan Adjustment Act）相同版本的法案。

不過，一名要求匿名的國會幕僚表示，這項措施很可能將面臨來自反移民的共和黨人「抵抗」。

去年逃出阿富汗的7萬6000人當中，許多人是經由「人道主義假釋」（humanitarian parole）進入美國，這種暫時的移民身份有效期通常只有兩年。

今天在兩院提出的這項法案，將允許這些阿富汗人提交額外備審資料來申請永久合法身分。

過去在一般情況下，這些阿富汗人要取得永久合法地位只能透過申請庇護或是「特殊移民簽證」，但流程繁文縟節、常常「卡關」。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110810