菲國防部：若台海情勢升級 準備好撤離在台勞工

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓國防部候任部長佛斯蒂諾昨天說，軍方正密切監控台海局勢，若情勢升級，已準備好撤離在台灣的菲國勞工，並準備應對可能從台灣湧入的難民。

馬尼拉公報和馬尼拉標準報（Manila Standard）等媒體報導，佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）在菲律賓參議院國防委員會會議上說，若台海情勢升級，國防部已擬定從台灣撤離14萬多名菲律賓人的「詳盡計畫」。「我們也有時間表。我們真的準備好了」。

佛斯蒂諾說，屆時將出現「人道主義危機」。由於菲律賓是台灣最近的鄰國，馬尼拉當局也在準備應對可能湧入的難民。

他表示：「接下來，我們很清楚，台灣海峽是海上交通通道。我們談論的是海上航道，全球近5兆美元（約新台幣150兆元）的經濟產值經過這裡。」

佛斯蒂諾說：「目前，我們能做的就是密切監控。萬一最糟情況發生，我們已準備好如何應變。」

他表示，馬尼拉當局期望中國和台灣的緊張局勢不會升級為戰爭。但若最糟情況發生，預計將啟動菲美共同防禦條約（MDT）。

佛斯蒂諾說：「我們須遵守共同防禦條約。這載明在1951年跟美國的共同防禦條約上。但它同時載明，它仍將依照我們的憲政程序（constitutional processes），不會自動啟動。美國也是這樣。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲律賓前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）之子晶貴（Jinggoy Estrada）是參議院國防委員會主席。他在記者會上說：「我們希望緊張情勢不會升級，但若局勢升級，軍方已準備好撤離我們的海外勞工。」

參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）則要求移工部（DMW）準備好台海情勢升級的應變計畫。他表示：「對我們在東亞各地工作的海外勞工的安全和福利，我深感擔憂。」

克里斯多福．吳說，若海外勞工被迫返菲，移工部須準備好「可能的援助和再就業計畫」。「讓我們保護每個菲律賓人的生命，無論他們身在何處。」（編輯：高照芬）1110811