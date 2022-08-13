加州學校採棉花教奴隸史 非裔少女受創求償756萬

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）根據美國加州一起求償25萬美元（約新台幣756萬元）的訴訟，好萊塢一所學校開闢棉花田以教導學生有關奴隸制的恐怖，造成一名非裔少女情緒困擾。

法新社報導，根據本週在洛杉磯提出的訴訟，畢茨（Rashunda Pitts）表示，女兒為此心理受創。訴狀指稱此事涉及歧視和失職，並寫說「她一想到採棉花活動，就忍不住焦慮發作…感到一陣陣的憂鬱」。

這名少女是在2017年下半年開始就讀好萊塢的勞瑞爾史班學校（Laurel Span School）。訴狀提到，學期開始後，她變得悶悶不樂，一臉倦容。

不久之後，畢茨送女兒上學時，發現校園裡種了棉花。訴狀說：「畢茨對於好萊塢為何會有棉花田、更不用說出現在公立學校裡面而感到困惑，於是打電話給學校要與校長談。」

校方告訴她，她女兒班上的孩子在讀19世紀非裔廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）的自傳，採棉花是他在自傳中所寫的經歷之一。

訴狀提到，副校長向畢茨解釋，設棉花田是為了讓年輕人了解昔日奴隸被迫去做的事。

訴狀說：「想到學校讓她的女兒和其他孩子採棉花作為課堂活動，以體會非裔美國奴隸的真實生活經歷，就讓畢茨女士十分憤怒，她曾對這項缺乏文化敏感度的不適當計畫表達失望和受傷之意。」

訴狀指稱，學校沒有徵詢家長同意，也沒有提前告知這項活動。

畢茨的律師尼爾（Na'Shaun Neal）告訴法新社，他代表畢茨現年17歲的女兒求償25萬美元。

根據訴狀，負責監督學校的洛杉磯聯合學區（LAUSD）在聲明中表示，對「教學活動」被視為缺乏文化敏感度感到遺憾。聲明說：「當學校行政人員發覺家長對棉花種植有疑慮時，他們立即做出回應，移除這種植物。」

學區發言人在致法新社的聲明中說：「洛杉磯聯合學區通常不對尚未判決或正在審理的訴訟發表評論。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110813