媒體：伊朗改革派人士塔扎德出庭受審

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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗國營媒體報導，伊朗改革派政治人物塔扎德（Mostafa Tajzadeh）之前曾入獄，上月又因被控破壞國家安全被捕，昨天出庭受審時拒絕發言。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，現年65歲的塔扎德13日在德黑蘭出庭受審。塔扎德去年試圖以改革派以及「7年政治犯」身分競選總統失利。

報導中表示，塔扎德的審訊在伊朗革命法院（ Revolutionary Court）的15分院進行，由法官薩拉瓦提（Abolghassem Salavati）主審。

在1997-2005年改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）執政期間，塔扎德曾擔任內政部次長。

塔扎德在2009年因抗議總統艾馬丹加（Mahmud Ahmadinejad）引發爭議的連任而被捕。

次年，塔扎德被控破壞國家安全與反國家宣傳等罪名確立而入獄，2016年服刑完畢後出獄。

塔扎德一向提倡民主和呼籲結構性改革，他在2021年5月遞交競選總統申請書。

梅爾通訊社（Mehr）報導，塔扎德今年7月8日在家中再度被捕，他被控「發表不實言論擾亂輿論」等罪名。

根據米桑線上，塔扎德在庭上面對三項罪名，其中包括密謀破壞國家安全。報導中表示，被告在庭上拒絕發言。

改革派媒體「國民信心報」（Etemad）引述塔扎德律師普巴貝（Houshang Pourbabai）表示，他在3天前取得法庭允許探監，但塔扎德拒見，因為獄方不允許塔扎德和律師面對面談話。塔扎德也宣布，他不會出庭。

國民信心報引述塔扎德妻子表示，塔扎德被迫違反個人意志出庭。

米桑線上說：「鑑於塔扎德拒絕回答問題，法官宣布將在法定期限內宣布判決」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110814