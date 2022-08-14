更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

媒體：伊朗改革派人士塔扎德出庭受審

2022/8/14 22:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗國營媒體報導，伊朗改革派政治人物塔扎德（Mostafa Tajzadeh）之前曾入獄，上月又因被控破壞國家安全被捕，昨天出庭受審時拒絕發言。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，現年65歲的塔扎德13日在德黑蘭出庭受審。塔扎德去年試圖以改革派以及「7年政治犯」身分競選總統失利。

報導中表示，塔扎德的審訊在伊朗革命法院（ Revolutionary Court）的15分院進行，由法官薩拉瓦提（Abolghassem Salavati）主審。

在1997-2005年改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）執政期間，塔扎德曾擔任內政部次長。

塔扎德在2009年因抗議總統艾馬丹加（Mahmud Ahmadinejad）引發爭議的連任而被捕。

次年，塔扎德被控破壞國家安全與反國家宣傳等罪名確立而入獄，2016年服刑完畢後出獄。

塔扎德一向提倡民主和呼籲結構性改革，他在2021年5月遞交競選總統申請書。

梅爾通訊社（Mehr）報導，塔扎德今年7月8日在家中再度被捕，他被控「發表不實言論擾亂輿論」等罪名。

根據米桑線上，塔扎德在庭上面對三項罪名，其中包括密謀破壞國家安全。報導中表示，被告在庭上拒絕發言。

改革派媒體「國民信心報」（Etemad）引述塔扎德律師普巴貝（Houshang Pourbabai）表示，他在3天前取得法庭允許探監，但塔扎德拒見，因為獄方不允許塔扎德和律師面對面談話。塔扎德也宣布，他不會出庭。

國民信心報引述塔扎德妻子表示，塔扎德被迫違反個人意志出庭。

米桑線上說：「鑑於塔扎德拒絕回答問題，法官宣布將在法定期限內宣布判決」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110814

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族