美議員訪台 國防部：15架次共機逾越中線

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）中共東部戰區今天宣布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡。國防部表示，迄傍晚5時，偵獲共機30架次（其中15架次逾越海峽中線）、共艦5艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的台海周邊空域空情動態，8架蘇愷30戰機、2架殲11戰機、4架殲16戰機的航跡穿越台灣海峽中線，另有一架直9反潛機進入海峽中線北端以東的區域活動。

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國防部指出，針對中共持續發布軍演訊息，破壞區域和平穩定，國防部除表達譴責，亦將全面掌握台海周邊海、空域動態，秉持「處處皆戰場，時時做訓練」觀念，把握機會驗證平時訓練成果，沉著、冷靜、嚴肅面對，捍衛國家安全。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率參眾議員團14日至15日訪台，中共解放軍東部戰區今天中午透過官方微博發布，在台灣週遭海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。（編輯：林克倫） 1110815