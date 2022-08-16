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2020年至今疫情影響 倫敦金融城1/7餐廳酒吧歇業

2022/8/16 16:26
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）根據今天發布的研究顯示，自從2年多前COVID-19疫情爆發以來，世界領先的商業中心之一、英國首都倫敦的金融城，已有1/7的餐廳和酒吧歇業。

法新社報導，餐旅市場追蹤公司CGA和全球諮詢公司AlixPartners的研究發現，自從2020年3月以來，倫敦金融城（City of London）的酒吧、餐廳和其他領有執照的餐飲場所減少14%，比整個英國首都的降幅10%還要多。

由於爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，人們更常在家工作或採取其他彈性的工作安排，造成餐飲店家歇業潮。但一些倫敦住宅區的歇業店家比倫敦金融城少許多，因為遠距工作者利用住家附近店家作為辦公場所。

研究指出：「在這些地區，以前通勤到倫敦市中心的人轉而在家工作…並且愈來愈常使用他們當地的酒吧和餐廳，而不是前往更遠的地方。」

研究也發現，別稱為「一平方英里」（Square Mile）的倫敦金融城中，歇業場所數量高於英國其他主要城市的商業區，例如曼徹斯特或愛丁堡。

CGA的餐旅運營商和食品部門主管切塞爾（Karl Chessll）說：「倫敦金融城的餐旅市場受到COVID-19的打擊比大多數城市的市中心更大，因為最初的防疫封鎖措施限制了通勤和旅遊。」

「然而，對許多人來說，工作模式的轉變將是永久的，這對倫敦市中心造成持續性影響。」

不過切塞爾也說：「前景並非一片黑暗，倫敦的其他地區證明更有韌性。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110816

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