北加州兩機相撞 兩人不幸喪命

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（中央社華森維爾市18日綜合外電報導）美國官員表示，今天有兩架飛機嘗試在北加州（Northern California）的機場降落時相撞，3名乘客中至少已有兩人喪命。

華森維爾市（Watsonville）政府在推特發文說，這兩架飛機今天下午近3時在華森維爾市立機場（Watsonville Municipal Airport）相撞。

據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）所稱，意外發生時，其中一架賽斯納（Cessna）C340型雙發動機飛機上有兩人，另一架賽斯納152型單發動機飛機上則僅有駕駛1人。官員表示，他們獲報有數人喪生，目前不清楚是否有人倖存。地面人員無人傷亡。

FAA在聲明中表示，碰撞發生時，兩機都已經在最後進場階段。FAA和國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）目前正對此事展開調查。

發布在社群網站上的照片和影片顯示，一架小飛機的殘骸掉在機場附近的一片草地上。還有一張照片顯示，從機場附近的街道，就能看到一陣濃煙冒出。

根據華森維爾市政府公布的照片，機場一棟小型建物受損，現場有消防人員。

華森維爾市靠近蒙特瑞灣（Monterey Bay），位於舊金山南方160公里處。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110819