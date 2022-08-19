美軍航艦雷根號返橫須賀基地 未穿越台灣海峽

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（中央社東京19日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西本月初訪問台灣，使區域緊張情勢升高。「日經亞洲」報導，美軍航艦雷根號持續在區域留守近3週時間，目前已返回日本橫須賀母港，並未穿越台灣海峽。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導指出，美國海軍唯一的前沿部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）已於當地時間19日上午9時39分駛入橫須賀港，載有2817名船員。

美國海軍18日通報日本外務省，雷根號將駛入母港橫須賀海軍基地，外務省收到消息後轉達橫須賀市。

正如部分觀察人士的推測，雷根號並未穿越台灣海峽。

美軍第5航空母艦打擊群公共事務官基利（Joe Keiley）今天上午向「日經亞洲」表示：「雷根號航艦，以及第5航空母艦打擊群、第5艦載機聯隊和第15驅逐艦中隊的人員，都已返回橫須賀海軍基地。」

他指出，「雷根號將在港口進行維護。作為美國海軍唯一的前沿部署航艦，雷根號也隨時準備應對任何分配任務」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣後，中國從4日起在台灣周邊實施軍演作為回應，雷根號當時就在台灣東部海域部署。美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）14日率領參眾議員5人訪團抵台，美國第7艦隊同日宣布雷根號在菲律賓海作業。

雷根號艦載機聯隊的大約60架軍機，包括F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機，大多都已在16日返回位於日本西南部山口縣的美軍岩國基地。

報導指出，這代表美中兩國軍隊因為裴洛西訪台而引發的海上對峙即將劃上句點。

美國海軍在台灣周邊的地區部署3艘軍艦，包括尼米茲級核子動力航艦雷根號、兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）和兩棲攻擊艦美利堅號（USS America），以應對任何突發事件。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110819