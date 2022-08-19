APEC觀光部長會議 盼助地方觀光產業受益

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）第11屆APEC觀光部長級會議今天在曼谷登場，各國觀光部長探討如何讓疫後的觀光業復甦以及維持永續性。各國同意要提出系列政策可以讓在地社群公平受益，也能提升民眾的生活品質。

亞太經濟合作會議（APEC）在今天會議後發布新聞稿指出，世界旅遊和觀光協會（World Travel and Tourism Council）的數據指出，2019年APEC會員國中11%約1億6200萬個工作機會來自觀光產業，2020年掉到剩下1億3100萬，2021年為1億3870萬。

泰國觀光旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）在開幕致詞中表示，過去2年的疫情是前所未見的而且嚴重影響每個人的生計，尤其觀光產業受影響最深，不過過去幾年，相關的單位仍然非常努力要讓觀光業復甦，而他相信最糟糕的時刻已經遠去，現在是要讓一切上軌道的時候了。

隨著觀光客的回流，泰國今年預估可以迎來1000萬人次的觀光客，皮帕指出，觀光業復甦要考量到在地的經濟與社群，要讓在地經濟和社群可以從中受益。

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APEC會員國的部長們正在考慮一系列的政策可以讓在地社群公平受益，也能提升民眾的生活品質，政策方向包括可以促進永續性的旅程、尊重在地以及傳統知識、確保婦女在觀光業中的參與以及採用科技以幫助管理觀光業，例如精簡簽證的機制。

APEC祕書處處長瑪麗亞（Rebecca Sta Maria）指出，雖然COVID-19已逐漸從大流行病轉為地方型流行病，但是APEC在跨境移動上還是可以提出重要的指引，例如資訊交換、互相承認疫苗護照以及促進各國之間人員流動的提案，疫情後如何恢復安全的旅行仍然會是重要的議題。（編輯：黃自強）1110819