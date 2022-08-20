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日本連假結束後 19日增逾26萬例再創單日新高

2022/8/20 10:59（8/20 11:07 更新）
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圖為14日日本盂蘭盆連假，JR新大阪站搭車的人潮。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本時隔3年完全不限制民眾行動自由的盂蘭盆節連假剛結束，各地COVID-19疫情接連爆量，造成日本全境19日新增確診病例首度超過26萬例，再創疫情爆發兩年多來單日新高紀錄。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲。每日新聞報導，今年7月16日全境新增確診病例才首度超過11萬例，不到一個月後的8月10日又首度逾25萬例，接著在19日再以首度超過26萬例創新高，疫情擴散速度驚人。

日本放送協會（NHK）自行統計，全境19日總計新增26萬1029例確診病例及294例死亡病例；包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數1672萬6599例，包括3萬6596例死亡病例。

日本電視台報導，19日是日本自疫情爆發以來單日新增確診病例首度超過26萬例，也是連續兩天創歷史新高紀錄。

日本全境47個都道府縣中，19日就有包括福岡縣、廣島縣、北海道等共19道縣單日新增確診病例分創當地新高紀錄。

報導指出，日本一年一度的盂蘭盆節連假收假後，各地疫情持續擴散。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110820

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
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