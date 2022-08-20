TikTok等5平台未刪被禁內容 俄國祭強制性措施

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯通訊監管機構今天表示，已對5家違反線上內容法規的外國資訊科技公司採取懲罰性措施，可能需要搜尋引擎納入有關違法的免責聲明。

路透社報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）說，已對北京字節跳動（ByteDance）的TikTok、Telegram通訊服務、提供遠端會議軟體服務的Zoom Video Communications、聊天平台Discord和Pinterest祭出強制性措施。

監察機構在聲明中說，這是回應上述公司未能移除已屬違法的內容，這些措施會實施到他們遵守規定為止。

這些公司未立即回應記者尋求置評的書面請求。

監察機構並未明確說明會採取何種措施。俄羅斯最大搜尋引擎Yandex已對其他一些網站附上免責聲明，標明「Roskomnadzor：違反俄羅斯法律網站」。

監察機構說：「Roskomnadzor已決定採取強制措施…方式是搜尋引擎通知網路用戶有關這些公司違反俄羅斯法律的行為。」

俄國先前以「未刪除俄方視為違法的內容」為由對多家科技公司開罰，大多是外商。俄國也警告各網站不要違反3月初通過、禁止敗壞俄羅斯武裝部隊名聲的法律，否則最重面臨15年有期徒刑。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110820