報告：北韓軍事支出至少占GDP15% 不及南韓1/4

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）根據美國國務院最新公布的世界軍事費用及武器交易報告（WMEAT），北韓在2019年軍事費用支出估約占GDP的14.9%至26.4%，在全球170個國家軍事支出的GDP占比最高，金額排名第44，不過不及南韓1/4。

韓聯社引述美國國務院最新公布數據報導，北韓在全球170個國家中，軍事支出GDP占比最高，換算約為110億美元；南韓在2019年軍事費用支出則達439億至607億美元，占當年度GDP的2.6%至2.7%。

以金額比較，南韓軍事支出在全球排名第10，北韓為第44名。不過，軍事專家認為，北韓這類共產國家軍事費用支出方式不透明，可能未提出研發武器或尖端技術的經費，實際金額可能更高。

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整體來看，世界各國2019年軍事費用共支出1.94兆至2.96兆美元，占整體GDP 1.7%至2.2%，其中以美國支出7300億美元最高，其次為中國（2540億至4170億美元），其他如沙烏地阿拉伯（695億至1470億美元）、印度（675億至2250億美元）、俄羅斯（651億至1700億美元）。

此外，2009至2019年間，北韓保有的正規軍人數以年均117萬人位居全球第4，僅次於中國194萬人、印度144萬人及美國136萬人。（編輯：陳惠珍）1110820