南非祖魯族新王加冕 數千人群聚王宮同賀

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（中央社南非農戈馬20日綜合外電報導）數以千計的群眾20日齊聚南非祖魯族（Zulu）王宮，見證新王加冕。然而就在這個南非最富有、最有影響力的傳統王室慶祝之際，一場激烈的家族王位爭奪戰正持續上演。

法新社報導，47歲的米蘇祖魯．祖魯（Misuzulu Zulu）依循傳統儀式，登上已故父親茲維里提尼（Goodwill Zwelithini）的王位。他身穿傳統豹皮、戴著獸爪項鍊，在一頂大型白色帳篷內的高台上告訴道賀群眾：「今天，祖魯族開啟新篇章，我承諾我會努力團結祖魯族。」

祖魯族人數占了南非近1/5人口，雖然國王頭銜不代表擁有行政權，但祖魯王對於1100多萬族人的道德影響力龐大。

男男女女身穿色彩繽紛的傳統服飾，從一大早就開始在農戈馬鎮（Nongoma）山丘上的大理石宮殿外聚集，向新王致敬。這座小鎮位於東南部的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal），這個省是祖魯族的心臟地帶。

高齡80歲的護王軍戰士卡馬洛（Bongani Khumalo）告訴法新社：「這是個偉大的日子，我們締造了歷史。」

成列的祖魯族戰士舉著矛和獸皮製成的盾牌，進入宮廷廣場。他們在和煦冬陽下連跳數小時的戰舞，等待新王現身。

加冕儀式的幾天前，米蘇祖魯已依循傳統宰殺了一頭獅子。20日夜間他進入王宮「畜欄」（cattle kraal），參加向祖先稟告新王的秘密儀式。

儀式當天，現場婦女載歌載舞，一些女子袒露上胸，其他人則身穿打摺的裙子和珠子串成的腰帶，或是披著有君主肖像的織物。王室詩人歌詠新王，並訴說他祖先的傳奇故事。

突然間，新王身穿黑色羽毛製成的服飾並束著腰帶，持著矛與盾現身，加入一排向他宣誓效忠的戰士。

祖魯王是已故恰卡王（King Shaka）的後裔，這位19世紀領袖將祖魯人團結起來，建立起與英國殖民者浴血奮戰的祖魯王國，至今備受尊敬。

新王名字米蘇祖魯的意思是「讓祖魯人變強」，但他登基之路並不順遂。茲維里提尼在位50年後，去年3月逝世，留下6名妻子和至少28個孩子，米蘇祖魯是第3位妻子的長子。

茲維里提尼在遺囑中指定這位王后為攝政，但她一個月後突然辭世，遺囑指定米蘇祖魯為新王，這種發展讓家族其他支系難以接受。

已故國王的大王后支持自己的兒子為合法繼承人，茲維里提尼的兄弟也另外推出他們的新王人選。

法院之前做出不利茲維里提尼大王后的判決，19日她又獲得上訴權利，讓這場繼承權的法律挑戰復活。但大王后兩個女兒緊急請求停辦所有儀式，21日遭南非彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）法院否決。

茲維里提尼生前每年可獲南非政府給予約7100萬南非鍰（rand，新台幣約1億2600萬元），同時擁有數座宮殿與其他房地產。祖魯王室信託管理的土地將近300萬公頃，幾乎跟比利時的面積一樣大。新王米蘇祖魯將繼承大筆財富和收入。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）3月已承認米蘇祖魯為合法祖魯王，幾個月內就會進行儀式確立他的地位。

米蘇祖魯有兩名妻子和4個孩子。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110821