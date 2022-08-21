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烏克蘭獨立日在即 澤倫斯基：俄軍恐有殘忍作為

2022/8/21 20:42
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭本週將慶祝獨立31週年，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天示警，未來這週俄羅斯可能會做出特別「殘忍」的事情。

法新社報導，澤倫斯基昨晚演說時表示：「俄國可能會嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」

他說，「敵人重要目的之一是羞辱我們」，以及「播下沮喪、恐懼和衝突的種子」，而「我們必須夠堅強，來反抗所有挑釁」，並「讓占領者為其恐怖活動付出代價」。

24日是烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵這個前蘇聯共和國滿6個月的日子。

有人猜測俄國可能會在烏克蘭紀念獨立週年時，讓馬立波（Mariupol）圍城期間被俘的烏克蘭戰士接受審判。

烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）宣布23日晚間至25日上午實施宵禁，哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通訊軟體Telegram寫道：「我們不會讓敵人發動任何挑釁。我國獨立假日期間，請盡可能保持警覺。」

哈爾科夫一連數週屢遭俄軍轟炸，救難單位今天表示，昨夜空襲又造成2名平民死亡。

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）親基輔的州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）另表示，根據通報，俄軍砲火在頓內茨克州導致4名平民死亡。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110821

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