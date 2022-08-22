萬那杜總統解散國會 反對黨訴諸法律挑戰

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（中央社威靈頓22日綜合外電報導）太平洋島國萬那杜（Vanuatu）的在野黨今天要求最高法院阻止國會遭到解散，正面挑戰總理為躲避不信任案所採取的措施。

法新社報導，萬那杜總統武羅巴拉武（Nikenike Vurobaravu）19日突然宣布解散國會，以避免總理羅曼（Bob Loughman）的政府垮台，此舉導致這個平靜的太平洋島國陷入政治危機。

羅曼的長期盟友、近日當選的總統武羅巴拉武決定解散國會，也引發政治介入的疑慮。

反對黨領袖雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）表示，他今天已向該國最高法院提出訴訟，以扭轉解散國會的決定。

他告訴法新社，「我們要求依緊急憲法案件處理此案，並立即舉行聽證會」，並稱聽證會可能在未來數天內舉行。

如果解散國會的決定獲得最高法院支持，萬那杜將在60天內重新選舉。該國原訂2024年舉行國會大選。

羅曼自2020年以來一直領導這個太平洋島國。他的不信任案共得到該國反對黨以及17名執政黨議員支持。

羅曼6月在首都維拉港（Port Vila）會見中國外交部長王毅後，宣布與北京達成協議，深化與中國的經濟聯繫。

北京尋求增加區域安全和貿易影響力之際，美中關係陷入緊張，太平洋各島國也面臨來自國內的嚴格政治審查。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1110822