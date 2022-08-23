對抗通膨 印尼將近4年來首次升息

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（中央社雅加達23日綜合外電報導）印尼中央銀行將近4年來首次調升主要利率，以對抗因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和烏克蘭戰事而加劇且仍不斷飆高的通貨膨脹。

法新社報導，印尼央行印尼銀行（Bank Indonesia）今天將政策利率自3.5%調升為3.75%，出乎多數分析師意料之外。另2大主要利率也調升了25個基點（1碼）。

印尼銀行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，印尼此次升息是2018年來首次，以對抗不斷加快的通膨。俄羅斯入侵烏克蘭推升了全球能源和糧食價格上揚，因而使世界各地大批人群陷入貧窮。

瓦瑞耀在線上新聞簡報中說：「升息決定是防範未然的前瞻措施，以緩和核心通膨升高的風險，以及因非補貼燃料價格上漲和糧食通膨劇烈變動所產生的通膨預期心理。」

目前印尼正考慮調漲有補貼的燃料價格，但這項政策預期將使通膨進一步加劇。印尼7月通膨率已達到7年高點4.94%，超出央行2%－4%的目標區間。

隨著能源和糧食商品價格不斷漲升，瓦瑞耀指出，央行預期2022年和2023年通膨率也都將超出目標區間。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110823