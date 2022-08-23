更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基警告：若俄軍發動攻勢 將面臨強力反擊

2022/8/23 21:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告莫斯科，如果俄軍在8月24日烏克蘭獨立日前後發動新一波攻勢，烏軍勢必強力反擊。

路透社報導，本月24日是烏克蘭獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭爆發滿6個月的日子。澤倫斯基先前曾警告，「俄國可能（在這段時期）嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」

澤倫斯基與來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）一同出席記者會時，被問及俄軍以飛彈攻擊基輔的可能性。他回應，每天都面臨俄軍攻擊的威脅，烏國情報部門正與外國情報單位密切合作。

澤倫斯基說，「俄羅斯一直這樣做（指發動攻擊）。他們能增加攻擊次數嗎？當然可以，他們可能在23日至24日這樣做。」

他還說，「如果他們攻擊基輔，烏克蘭會怎麼做？答案和現在一樣」。澤倫斯基強調，不論烏國的哪個城鎮受到攻擊，人民都會奮勇抵抗。

澤倫斯基指出，「如果俄軍攻擊我們，就會遭到反擊，強力的反擊。我想告訴他們，我們的反擊力道將日益加大，隨著時間越來越強」。

同日，澤倫斯基參加克里米亞（Crimea）議題相關國際會議時矢言，基輔將奪回這個2014年遭到俄國併吞的地區。

他告訴克里米亞平台峰會（Crimea Platform summit），「要戰勝恐怖主義，就必須打敗入侵的俄軍。解放克里米亞是必要之舉，這將是世界法律和秩序復甦的象徵」。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110823

澤倫斯基
推特留言遭假冒與澤倫斯基對話 外交部：偽造截圖 歐盟輪值主席國捷克 將提議對所有俄國人禁發簽證
杜達
波蘭總統杜達抵基輔 商討援助烏克蘭事宜 北約阿基里斯腱 波蘭立陶宛總統視察邊界走廊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族