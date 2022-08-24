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俄烏戰182天 俄能源大買家重新洗牌

2022/8/24 16:30（8/24 17:33 更新）
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俄烏戰爭24日屆滿6個月，俄國能源出口對象也歷經一輪洗牌，中國穩居戰後最大買主。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者田習如台北24日電）俄烏戰爭今天屆滿6個月，俄國能源出口對象也歷經一輪洗牌，中國穩居戰後最大買主，總金額是第2名德國的1.8倍，印度暴衝成亞洲最大買家，日本名次往前、韓國「努力落後」，這份最新排名透露各國尷尬心事。

總部設在芬蘭的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）持續追蹤2月24日俄國入侵烏克蘭以來的俄國石化能源出口變化，根據截至17日（部分國家更新日期較早）的最新統計，包括石油、煤，以及透過管線傳送或液化後船運的天然氣在內，開戰近半年來，中國總共自俄進口了價值347.3億歐元（約新台幣1兆元）石化能源，是支持俄國戰時經濟的最大外力。

美歐國家宣布抵制俄國石油和石化產品後，各自經歷或慢或快的「戒斷」過程。原本是俄國最大能源買主的德國雖只掉到第2名，但相較戰後100天時德國金額與中國差距不大，如今中國已是它的1.8倍。週二德國宣布天然氣存量已從6月中的56%提升到超過80%，展現能源抗俄的決心。

歐盟過去是俄國石化能源最大去處，義大利、荷蘭、波蘭、法國本來都排名在前，義大利截至4月還是第2名，但土耳其在戰後「超荷趕義」站上第3名。荷蘭在俄烏戰初期一手減少進口俄國原油和液化天然氣（LNG），另一手卻搶買石油衍生產品，如今第4名的它面對年底歐盟對俄「禁油令」大限，能源結構仍需進行大調整。

擁核的法國能源進口依賴不高，卻在CREA戰後100天的統計中被發現加碼採購俄國煤炭和液化天然氣，法國政府尷尬解釋它只是天然氣接收站，並非全部新增進口量的最終去處。目前它是俄國石化能源第8大買家。

英俄能源貿易本就不多，因此英國已輕鬆掉出俄國前20大能源買主名單（5月時為第17名）。

印度約自3月起大買俄國原油，買主排名一路攀升，從4月第20名到8月已衝上第7名。俄油價格雖然也受惠於全球能源上漲，但戰後相較其他原油的折價變大，因此相對便宜許多，可見印度是全球最會「撿便宜」發戰爭財的國家。

韓國在4月是全球第9大俄國能源去處，主要進口品是原油，如今配合美歐制裁，排名掉到18，俄烏戰以來自俄進口石化能源總金額約18.8億歐元。日本則從4月的16名上升到13名，累計開戰近半年向俄國「貢獻」25.2億歐元，主要採購天然氣和煤。

台灣自俄國進口石化能源總金額一直在20名之外，但CREA在戰後100天統計報告中曾指出，台灣是俄煤第4大出口對象，台電和台塑石化在戰後持續進口俄煤，中油永安接收站也持續引進俄國液化天然氣。但台電昨日發布新聞稿解釋此為戰前已簽的長期合約，戰後便未再邀請俄商投標。

據韓國放送公社（KBS）引述CEPA官網未公開資料，台灣截至7月下旬自俄進口能源總額為12億歐元（約新台幣361.6億元）。（編輯：黃自強）1110824

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