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被媒體指涉進口俄國化石燃料 台電：俄烏開戰後即排除俄商投標

2022/8/23 20:20（8/23 20:41 更新）
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（中央社記者曾智怡台北23日）媒體報導台電持續進口俄羅斯化石燃料，台電澄清，俄烏戰爭爆發以來，便未向俄國採購燃煤，報導所述為既存過往長約，燃煤新標案於今年2月開戰後，即未再邀請俄商投標。

媒體今天報導，總部位於芬蘭的智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA，Center for Research on Energy and Clean Air）稱，日本、南韓和台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後的5個月內，從俄進口價值共55億美元的石化燃料，凸顯這些國家對來俄國商品的持續依賴，而多數其他國家斷絕與俄商業的聯繫。

其中，報導指出，台灣的台電（Taipower）是俄羅斯化石燃料的進口商。

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對此，台電透過新聞稿強調，自俄烏戰爭開戰以來，台電便未向俄國採購燃煤，報導所述為既存過往長約，燃煤新標案於今年2月開戰後即未再邀請俄商投標。

台電表示，為確保穩定供電，燃料需要有穩定的供應來源，台電皆以煤源分散為原則進行多元採購，台電公司燃煤主要購自亞太地區主要出口國的印尼與澳洲，尚有少數燃煤購自哥倫比亞與南非。台電將密切關注國際市場及情勢，以確保燃料供應來源，穩定供電。（編輯：楊凱翔）1110823

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