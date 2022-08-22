金融時報：俄羅斯外交官排除談判終結俄烏戰爭可能性

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿6個月，俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫已排除透過外交途徑終結烏克蘭戰爭的可能性，並且強調莫斯科預期這場衝突會拖長。

賈奇洛夫（Gennady Gatilov）告訴英國「金融時報」（Financial Times），俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不會進行直接談判。

英國「衛報」（The Guardian）引述報導指出，賈奇洛夫聲稱，4月莫斯科和基輔談判期間曾一度「非常接近」達成結束衝突的協議，他指控美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國施壓烏克蘭放棄談判。

賈奇洛夫說：「現在，我看不出有進行外交接觸的任何可能性。衝突越持續下去，就越難達成外交解決途徑。」

他並表示，無法預測衝突可能持續多久，並且強調西方國家「會戰到只剩下一個烏克蘭人」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110822