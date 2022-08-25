烏克蘭：盼巴西總統大選結果改變對俄烏戰爭態度

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）烏克蘭駐聯合國大使菲利潘科今天在日內瓦舉行的記者會上表示，烏克蘭政府希望巴西10月總統大選結果可以讓巴西對俄烏戰爭和國際情勢的態度上，做出正面改變。

菲利潘科（Yevheniia Filipenko）批評包括巴西、印度、中國和南非的金磚國家（Brics）政府，自俄烏衝突以來，不僅維持甚至擴大與俄羅斯的貿易往來。

今天是烏克蘭脫離蘇聯獨立31年紀念日，也剛好是俄烏戰爭滿半年。菲利潘科指出，這段期間，成千上萬的烏克蘭人失去家園，被迫離開國家；他們將繼續抗爭，並堅信獲得最後的勝利。

菲利潘科指出，俄羅斯已占領21%的烏克蘭領土，強行管理這些被占領地區的城市，招募士兵，甚至綁架數百名兒童，將他們帶到俄羅斯收養。

菲利潘科表示，俄羅斯是一個恐怖主義國家，什麼都做得出來，莫斯科每發射20枚飛彈，就有19枚擊中民用基礎設施，希望包括巴西在內的世界各國對莫斯科採取批評立場，大家繼續共同努力捍衛國際秩序、多邊主義和聯合國憲章。

菲利潘科還批評和俄羅斯維持貿易關係的政府。儘管美國和歐洲祭出制裁，莫斯科仍繼續出口到金磚國家等新興經濟體夥伴；數據顯示，自開戰以來，巴西甚至加倍進口俄羅斯商品。

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菲利潘科表示，在聯合國通過的決議中，全世界都對俄羅斯的侵略做出強烈回應，包括金磚國家在內的國家也表明支持法律和秩序；希望巴西等國明白，保持中立和與一個持續侵略的國家做生意，將為戰爭機器提供資金，並鼓勵更多侵略行動，不僅是俄羅斯，還有世界各地的其他國家。

巴西外交部接獲的指示是反對對俄羅斯實施制裁，對於總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府而言，這類措施將引發全球糧食和通貨膨脹危機。（編輯：馮昭）1110825