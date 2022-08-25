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美再空襲敘利亞 回應好戰分子火箭彈攻擊

2022/8/25 13:43
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國連兩天在敘利亞發動空襲。美軍中央司令部表示，美軍攻擊直升機今天空襲敘利亞東部，鎖定伊朗撐腰的好戰分子設施，以回應他們先前向美軍基地發動的火箭彈攻擊。

負責督導美軍在中東軍事行動的中央司令部（Central Command）發布聲明說：「美軍今天對敘利亞2個地點遭受火箭彈攻擊做出回應，摧毀用以發射其中一些火箭彈的3輛車和設備。」

中央司令部補充說，2、3名疑似發動其中1場火箭彈攻擊的好戰分子在美軍空襲中身亡。

好戰分子今天稍早發射多枚火箭彈，擊中美軍在敘利亞毗鄰伊拉克邊界的代爾祖爾省（Deir Ezzor）康菲（Conoco）和綠村（Green Village）基地，造成3名美軍輕傷。

這兩處設施，是由庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）管理，敘利亞民主力量是美國和其他掃蕩「伊斯蘭國」（Islamic State）殘餘勢力聯盟夥伴的盟友。

美國昨天鎖定敘利亞代爾祖爾省發動攻擊，華府表示，鎖定目標是伊朗撐腰民兵使用的設施。

美軍中央司令部指出，兩場攻擊都是「相稱」且「刻意」執行的回應，「美國不希望與伊朗衝突，但我們會繼續採取必要措施，保護並捍衛我國人民」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110825

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