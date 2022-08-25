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確保國內價格穩定 印度限制小麥粉出口

2022/8/25 20:21
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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度政府今年5月禁止小麥出口，今天追加限制小麥粉出口，以確保國內小麥粉的價格穩定以及糧食安全。

印度內閣經濟事務委員會（CCEA）今天宣布，經委會在一場由總理莫迪（Narendra Modi）主持的會議上，批准了限制出口小麥粉的提議。

經委會說，政府希望透過這項措施，「抑制印度國內小麥粉價格的上漲並確保社會弱勢階層的糧食安全。」

印度商工部對外貿易局(DGFT)將在近期內就執行辦法發布通告。

俄羅斯與烏克蘭的小麥出口量佔全國小麥貿易的1/4，兩國爆發戰事後，全球小麥供應鏈受到干擾，對印度小麥的需求隨之升高。

印度是全球第2大小麥生產國和第8大出口國。

雖然印度政府於5月禁止小麥出口，但和去年同期相比，今年4月至7月間的印度小麥粉出口，卻成長了200%，導致印度國內小麥粉的價格應聲上漲，光是在5月中旬至7月期間，就上漲了14%左右。

經委會說明，印度稍早前的出口禁令未包括小麥粉，因此這次會議決定連同小麥粉一併限制出口。（編輯：黃自強）1110825

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