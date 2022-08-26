新加坡中元「歌台秀」吸睛 庶民文化多元融合[影]

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新加坡中元節重頭戲「歌台秀」表演自疫情以來今年首度恢復實體舉辦，21日的這場表演由歌台一姐劉玲玲（左）、一哥王雷搭檔主持。中央社實習記者謝佩玲新加坡攝 111年8月26日

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（中央社實習記者謝佩玲新加坡26日專電）在新加坡，農曆7月一整個月都可看到各種中元節活動，除了組屋區各個角落可見焚燒冥紙、行道樹旁插著香燭，還有載歌載舞的「歌台秀」表演，吸引大批民眾到場觀看。

農曆7月俗稱鬼月，在新加坡華人社會裡，農曆7月中元節是每年除了農曆春節外，另一個受重視的節日。每到這個時候，新加坡街頭經常彌漫香燭味，由各組屋（公共住宅）居民、商家企業、小販中心或工廠勞工組成「中元會」，籌辦中元節祭祀活動。

除此之外，中元節另一項重頭戲莫過於「歌台秀」，以流行娛樂告慰「好兄弟」。「歌台秀」邀請多位藝人輪番上陣，不僅演唱中、英文歌曲，還有福建、廣東與潮州歌曲表演，是當地多元文化融合的展現。

睽違2年，今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，中元歌台秀首度恢復實體舉辦。其中一場活動21日在新加坡宏茂橋（Ang Mo Kio）的組屋區舉行，由星國「歌台一姊」劉玲玲、「歌台一哥」王雷搭檔主持，吸引逾千名民眾到場共襄盛舉，周邊道路和商家都站滿民眾，只為一睹歌台一哥、一姐風采。

從事歌台秀表演約有50年之久的劉玲玲接受中央社記者訪問時表示，中元歌台秀因疫情中斷2年，今年是疫情後第一次復辦，人潮更多，感受到民眾熱情更勝以往。但與疫情爆發之前相比，今年表演場數還是相對少了許多。

新加坡歌台秀往年都會邀請台灣、香港歌手跨海跑攤，但今年因為疫情導致成本提高，因此以邀請新加坡、馬來西亞藝人為主。表演期間，不少民眾走到台前給藝人紅包、握手，顯出歌台秀的親民風格。

21日的這場歌台秀共有10多位歌手獻唱，包含新加坡的陳建彬、馬來西亞的藍乙、新加坡潮州藝人麥卉等人。雖不見台灣藝人，卻仍能在整場表演聽到不少台灣歌曲，包括「望春風」、「戀曲1990」、「流水年華」等經典曲目。

「台灣是我們很好的導師」，劉玲玲說，她一直以來都會聽台灣歌曲、學唱台語歌，也會學習台灣節目、吸收台灣演藝文化精華，經過多年洗禮後，「醃製成自己的小菜，符合新加坡人的味道」，開拓屬於自己的路。

主持人是新加坡歌台秀的靈魂角色，以福建話為主要語言，再加上方言諺語串場，詼諧逗趣的風格，常令觀眾 捧腹大笑。

新加坡最早的歌台可追溯至1940年代在遊藝場的「大夜會」歌台，隨後在不同時代衍生出不同歌台文化，包括1970年代的流動歌台；後來漸漸走向通俗化，甚至給人低俗的印象，歌台藝人一度被認為是「路邊攤」藝人。直至2007年，曾角逐金馬獎、以歌台為主題的新加坡電影「881」上映後，人們再度關注歌台文化而出現轉機。

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對於是否憂心新加坡歌台文化沒落，劉玲玲表示，從來沒有擔心過，她一路從歌台走進電視台、電影，甚至登上國慶舞台，可以很有自信地說，「歌台受到民眾喜歡」。

但她也坦言，歌台要傳承、接班並不容易，必須靠下一代年輕表演者自己發光發熱，如果老藝人、老觀眾群都走了，年輕人又追隨潮流的話，確實有可能式微。她期盼歌台秀能千變萬化，新舊融合，一直延續下去。（編輯：陳惠珍/周永捷 ）1110826