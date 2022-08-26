伊朗43年禁忌破除 女性獲准入場觀看職業足球賽

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（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）伊朗媒體報導，伊朗女性今天獲准進入球場觀看職業足球聯賽，這是1979年爆發伊斯蘭革命（Islamic Revolution），實施公開場所性別隔離以來首次。

40多年來，伊朗絕大多數女性被禁止現場觀看足球賽，但她們今天獲准進場觀看德黑蘭獨立足球俱樂部（Esteghlal）對上梅斯科爾曼（Mes Kerman）的比賽。

伊朗「人民日報」（Hamshahri）報導稱，「這是締造歷史的一場活動」。

「這是德黑蘭獨立足球俱樂部女性球迷首次能夠進入（德黑蘭的）自由體育場（Azadi Stadium），在與梅斯科爾曼的比賽中，現場支持她們喜愛的球隊。」

今年1月，伊朗女性獲准到現場觀看世界盃足球賽（World Cup）資格賽伊朗對伊拉克之戰，是近3年來她們能夠進場觀看的首場國際賽事。

女足球迷卡達雅利（Sahar Khodayari）2019年過世後，要求伊朗解禁的壓力逐漸增加。

卡達雅利支持德黑蘭獨立足球俱樂部，而球隊隊徽是藍色，她因此被稱為「藍色女孩」。她當年因為扮成男性並企圖進入球場看比賽而被捕，她最後在法院外引火自焚且傷重不治。

她的死在網路上引發轟動，許多人呼籲國際足球總會（FIFA）禁止伊朗參加國際賽，並呼籲球迷杯葛球賽。

今年4月，伊朗官方禁止女性進入伊朗東部一座球場觀看國際賽的決定，再次引發眾怒。根據當地媒體發布影像，當局發射催淚瓦斯，驅散抗議的女性。

本月稍早，伊朗體育部長薩賈迪（Hamid Sajadi）表示，FIFA寄了一封「新的信函」建議伊朗應該讓女性進球場觀賽，因為禁止女性進場違反不得歧視的國際足球規定。

薩賈迪當時告訴記者說：「對於女性出現在球場，我們沒有任何問題。」（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110826