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曾與阿里世紀對決 美前世界拳王佛爾曼被控性侵2女子

2022/8/26 18:48
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）根據在加州洛杉磯提出的訴訟案，美國前世界重量級拳王佛爾曼（George Foreman）被兩名女子指控，1970年代曾對當時十多歲的她們性侵。

法新社報導，「時人雜誌」（People）和名流八卦網站TMZ取得的訴訟案件是由案中標示為戴尼斯（Denise S.）和格溫（Gwen H.）的兩名女子提出。

案件中並未提及佛爾曼之名，僅以「一名1973年擊敗喬．弗雷澤（Joe Frazier）而成為重量級拳王的前職業拳手」稱之，這正是佛爾曼的戰績。

戴尼斯宣稱，她8歲就見過佛爾曼；並說，佛爾曼1976年強暴她多次，包括在舊金山的一家飯店中。事發時她介於13到16歲之間，佛爾曼則是24歲。

格溫說，她15歲開始遭到佛爾曼性侵。她說，當時她的父親受雇於佛爾曼，佛爾曼以她若不配合即開除她的父親為要脅，迫她就範。

她們兩人爭取為案件進行陪審審判，並表示，她們因佛爾曼而身心受創。

佛爾曼則對「紐約時報」（New York Times）發出聲明，否認訴訟案的指控。他說：「過去6個月來，有兩名女子各自企圖對我和我的家人勒索數百萬美元。」

「她們不實地宣稱，我在45年前的1970年代曾性侵她們，我堅決並斷然否認這些指控。」

佛爾曼現年73歲，他1968年拿下奧運重量級拳賽金牌，並在1973年出戰喬．弗雷澤的第2合回擊倒對手而獲得職業重量級拳王頭銜。

之後，佛爾曼與拳擊界傳奇人物阿里（Muhammad Ali）在1974年展開著名的「叢林之戰」，輸掉拳王寶座，並且中斷40連勝紀錄。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110826

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